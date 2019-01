Dařina hodně drsná reakce na to, že její ex čeká miminko s Jasminou Alagič: Zpěvačka dítě s Rytmusem nechtěla!

Dara Rolins dítě s Rytmusem nechtěla. Foto: archiv D. Rolins

A jeden ze sledujících šel do zpěvačky pořádně zostra. "Daro, karma je zdarma. Měla jsi to vědět dřív, že Rytmus bude chtít mít dítě. Teď už je pozdě plakat," napsal jí na zeď jakýsi Richard William a nebyl jediný. Nicméně Dara se razantně odhradila.

"A je to tady zase. Proč máte vy lidé a bulvární novináři tu nekončící potřebu dávat každou moji myšlenku, fotku, pohled a reakci do souvislosti s ním? To vás fakt nenapadlo, že jeden z důvodů našeho rozchodu byl právě fakt, že s ním dítě nechci? Už to stačí, dopřejte mně i jemu soukromí, pokoj a štěstí, které si oba zasloužíme," odpověděla velmi ostře Rolins.

"Nemáš pocit, že se i ty vrtáš do věcí, do kterých ti nic není? Nerozumíš jim, netýkají se tě, nevidíš do nich. Existuje limit, respekt, slušnost. Už stačí, vykašli se na rady kámo," dodala už hodně osobně. ■