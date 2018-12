To nejbizarnější z televizní obrazovky: Antitalenti, hudební neumětelové a lesní toaleta mámy Štikové

Monika Štiková v lese Video: archiv FTV Prima

Zostuzení klanu Štikových

Jednoznačně nejkontroverznějším pořadem roku 2018 byla reality show Štiky, v níž, jak název napovídá, vystupovala povedená rodinka v čele s Monikou Štikovou. Diváci se mohli dozvědět spoustu věcí, jaké na obrazovku nepatří. Řešily se zapáchající nohy Charlotty, Michalovy filcky a další rodinná špína. Došlo dokonce i na moment, kdy máma Štiková vykonala potřebu v lese...

Bez talentu do Talentu nelez

Vítězkou show Česko Slovensko má talent se stala jedenáctiletá bubenice Nikoleta Šurinová. Na casting ovšem dorazili i ti, jimž nebyl talent dán do vínku. Odvážlivci se většinou rozhodli zpívat, ale došlo i na nesoudnou tanečnici. Pokud by se hledal největší Antitalent, porota měla z čeho vybírat.

Když se nezrodí SuperStar

Mučení ušních bubínků nastalo i v Česko Slovenské SuperStar. Vítězkou soutěže se stala Tereza Mašková (22), jejíž kvality byly zřejmé už od prvního vystoupení. V jiných případech bylo po pár notách jasné, že jde o průšvih. Důkazem je například tento falešný duet. ■