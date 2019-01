Vondráčková se ozvala z Kanady: Promluvila o kopání a máchání obličeje v bahně, kritice filmu i pracovitosti

Lucie Vondráčková Profimedia.cz

Ti za ním beztak nemohli přijet domů do Česka, protože jim soud odebral pasy. Vondráčková musela čelit i velké kritice svého filmu The Perfect Kiss, který neměl zrovna pozitivní recenze.

„Nikdy se nikdo nemůže zalíbit všem. Tak to je. Film The Perfect Kiss si to dost odnesl, chudák. Ani do kin pořádně vpuštěn nebyl, ale je to podle mě hlavně televizní věc a tam má mít své roztomilé místo. Tak snad si ho i přes ty kopance, co dostal, diváci najdou,” přeje si zpěvačka a herečka, která se musí vyrovnávat s velkým tlakem.

Ani soukromé problémy ji nezastaví před natáčením dalších filmů (Léto s gentlemanem, Beyond Her Lens) a videoklipů. Radost jí dělá i nová deska Růže.

„Nevím, ale naše rodina vždycky pracovala, ať se dělo, co se dělo. A ráda. Celých osm let, co žijeme daleko od ČR, jsem se přes rok starala o kluky a pak o prázdninách pracovala. Ne moc, ale vždycky. Takže jsem zvyklá,“ řekla Lucie.

„A víte co? Když do vás kopou a máchaj obličejem v bahně, stejně to jako máma prostě musíte dát… Vstát, udělat snídani, dát klukům pusu na čelo a jít dál… Prostě musíte,” dodala emotivně Vondráčková. ■