Daniela Šinkorová v dětství prožívala těžké chvíle! Prozradila, co jí pomohlo překonat všechny strasti

„Bylo mi zhruba 6. Byla jsem nemocná. Hodně. (nějaký zvláštní imunitní problém, s kterým si lékaři moc nevěděli rady). Bolavé vyrážky po celém těle, dva měsíce pravidelně injekce a mazání jodovou tinkturou. Plus dieta - jen tekutá strava! (dodnes nezapomenu na řídkou bramborovou kaši, kterou jsem musela sát brčkem). Maminka s tatínkem mi slíbili, že poté, co mi dají poslední injekci, si v hračkářství můžu vybrat to největší plyšový “cokoliv”, co budu chtít...Tak to je ON,“ svěřila se herečka na svém Instagramu a pochlubila se svým plyšovým kamarádem.

„Je v něm tolik emocí. Když mi bylo špatně, objímal mne. Když jsem byla nešťastná, plakala jsem do něj. Když jsem něco provedla, byl mým obranným štítem...Když jsem měla tajemství, šeptala jsem mu ho,“ pokračovala Daniela.

Když pak vyrostla a opustila domov, medvídka si osvojila její maminka. „Začaly si s ním rozumět i děti mé sestry, později její vnoučata. A teď - kruh se uzavřel - má výsadní postavení v posteli mé maminky. Říká, že je v něm kousek mě... A když dvakrát za rok přijedu domů, jen stěží mi ho půjčuje,“ ukončila herečka vyprávění o svém plyšákovi, který se jmenuje jen Macko, což je slovensky medvídek. ■