Co přinesl rok 2018? Rozvodovou telenovelu Vondráčkové a Plekance, napětí ve StarDance i past na Leoše Mareše

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec započali rozvodovou válku.

Rozvodová telenovela Vondráčkové a Plekance

Nenajde se snad jediný člověk, který by v roce 2018 nezaznamenal, že manželství Lucie Vondráčkové (38) a Tomáše Plekance (36) je v troskách. Zpěvačka a hokejista se rozhodli veřejně prát špinavé prádlo a přes právníky si vyměňují vzájemná obvinění. Jejich spor o dva syny spíše než rodinné drama připomíná pořádnou frašku.

Napětí ve StarDance

Vítězem deváté řady SuperStar se stal Jiří Dvořák, jehož na parketu doprovázela Lenka Nora Návorková. Mnohem více diskuzí však rozvířil večer, který předcházel finále. Tehdy vypadli Veronika Arichteva (32) s Michalem Necpálem a Tereza Kostková se postarala o nešťastný okamžik, jaký taneční soutěž nepamatuje.

Vztahová revoluce u Štikových

Monika Štiková (46) se sice kvůli reality show Štiky rozkmotřila s dcerou Ornellou, ale konečně se dočkala vysněné mediální slávy. V televizi se sice pořádně ztrapnila, ale někomu přijde přitažlivá. Monika ulovila o 25 let mladšího hokejistu a taky její manžel Michal si partnerkou Bárou polepšil.

Trest pro Řepku a Kristelovou za erotické inzeráty

Lumpárna, která měla naštvat Vlaďku Erbovou, se Tomáši Řepkovi (44)a jeho partnerce Kateřině Kristelové (39) pořádně vymstila. Soud jim za zveřejnění falešných inzerátů na erotické služby dal za vyučenou. Tomáš dostal 300 hodin obecně prospěšných prací a Kateřina vyfasovala tři měsíce odnětí svobody s podmínkou na jeden rok. Řepka ale ještě nemá vyhráno. Stále probíhá další soudní řízení kvůli zpronevěře.

Královská svatba Harryho a Meghan

Ve Velké Británii bylo loni veselo. Národ potěšil nejen princ William, který se stal potřetí tatínkem, ale také jeho bratr Harry. Ten se v květnu na hradě Windsor oženil a americkou herečkou Meghan Markle, z níž se po sňatku stala vévodkyně ze Sussexu (37). Novomanželé už stačili zplodit potomka, který přijde na svět na jaře.

Český úspěch v Eurovizi

Česko to v Eurovizi nikdy nemělo jednoduché. Když už naši republiku konečně dostala do finále Gabriela Gunčíková, skončila předposlední. Mikolas Josef (23) se letos s písní Lie To Me postaral o senzaci. Obsadil parádní šesté místo a Česko se pro ostatní země konečně stalo plnohodnotným soupeřem.

Kazmova léčka na Leoše

Známý mystifikátor Kazma (33) si tentokrát políčil na Leoše Mareše (42). Jeho cílem bylo moderátora při fingované autonehodě přimět řídit cizí auto, a tím jej dle sázky připravit o jeho ferrari. Výsledkem byla osvětová kampaň, od níž se ale Leoš distancoval a zpochybnil Kazmovy praktiky.

Nešťastné a neveselé Vánoce Dády Patrasové

Jako by nestačilo, že jí Felix po štědrovečerní večeři frnknul za Lucií Gelemovou. Dáda Patrasová (62) o dva dny později bourala a dechová zkouška potvrdila, že nebyla střízlivá. Herečka se bránila, že alkohol sice pila, ale předchozí den. Příště by si raději měla dát jen nealko.