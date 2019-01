První svatba až po padesátce. Návrhářka českých hvězd se pochlubila zásnubním prstenem

Taťána Kovaříková se bude vdávat. Super.cz

"Jsem zasnoubená a na stará kolena se budu vdávat. Bylo to překvapení, ale říkala jsem si, že bych se možná i vdala, kdyby ta žádost přišla, a najednou to bylo tady. Je to takhle pro mě správně," svěřila Super.cz Táňa, která je sice matkou dospělého syna Maxe, kterému už je třiadvacet, ale vdávat se ve svých jednapadesáti bude poprvé.

Svatba bude v létě, místo ještě nemají snoubenci vybrané. Táňa zatím nepřemýšlí ani o tom, jak by měly vypadat její svatební šaty. Tak snad nebudou černé, jelikož jinou barvu návrhářka téměř nenosí.

"Říká se, že nevěsta by neměla na svoje šaty sáhnout. Tak to asi nechám na svých holkách v ateliéru. A dám si vytvořit rovnou dvoje, abych se mohla rozhodnout, které si obléknu podle momentálního pocitu," uzavřela. ■