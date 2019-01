Byla Dáda za volantem opilá? Tohle řekla o svém vánočním nadělení

Dagmar Patrasová Profimedia.cz

Naštěstí nešlo o žádnou tragédi. Patrasová i druhý řidič neskončili v lékařské péči a odnesla to jen auta. „Šlo o nehodu bez zranění, a tak jako vždy jsme prováděli orientační dechovou zkoušku. U jednoho z řidičů byla při zkoušce opakovaně zjištěna přítomnost alkoholu. Všechny tyto zkoušky se pohybovaly kolem 2,5 promile,“ svěřil Super.cz mluvčí policie Tomáš Hulan.

Dáda ovšem popírá, že by na silnici vyrazila posilněná alkoholem. „V žádném případě. To bych prostě nesedla za volant. To je nesmysl," uvedla pro Primu. Ve zpravodajství konkurenční Novy sice přiznala, že pila, ale o den dříve: „Já jsem žádný alkohol nepila, den předtím jsme pili alkohol u dcery Aničky a to je celý. Bylo to víno.“ Je ovšem velmi nepravděpodobné, že by se sklenička vína o den později projevila na výsledku dechové zkoušky.“

Felix Slováček (75) byl o nehodě své ženy obeznámen synem Felixem. Informace jej nejspíš moc nepřekvapila. Před dvěma týdny Blesku přiznal, že Dáda rozhodně není abstinentka. „Potřebuje vyhledat odbornou pomoc a dostat svůj problém s alkoholem pod kontrolu,“ řekl tehdy o své ženě. ■