Dáda Patrasová měla autonehodu: Za volantem měla nadýchat 2,5 promile!

Herečka se k autonehodě nechtěla vyjadřovat. Video: AKTU.cz

„Šlo o nehodu bez zranění, a tak jako vždy jsme prováděli orientační dechovou zkoušku. U jednoho z řidičů byla při zkoušce opakovaně zjištěna přítomnost alkoholu. Všechny tyto zkoušky se pohybovaly kolem 2,5 promile,“ svěřil Super.cz mluvčí policie Tomáš Hulan.

Nehoda se stala u zastávky MHD Orionka na pražských Vinohradech, a to jen nedaleko bydliště Patrasové. Herečka bourala kolem 14. hodiny odpolední. Incident měl dva účastníky, z toho viníkem je právě řidička. „Jde o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, nebo peněžitý trest,“ dodal mluvčí policie Hulan.

Patrasová měla podle našich informací spěchat na divadelní představení. To ale nakonec odehrát nemohla. Z místa nehody byla policisty odvezena na služebnu na oddělení dopravních nehod. Po propuštění nasedla do taxi a odjela. Samotný incident během odpoledne potvrdil i manžel herečky, Felix Slováček. „Vím o tom, volal mi to mladej (Felix). Já jsem teď mimo Prahu, mám vystoupení. Jakmile se vrátím, pojedu domů a chci zjistit víc," okomentoval pro Blesk nehodu Slováček. ■