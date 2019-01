I Santa modernizuje... Ilustrační foto Profimedia.cz

Rozvážet dárky na kolonožce? Modernizuje se všude, tak proč ne v případě dopravních prostředků Santy Clause. Jen by to chtělo o něco víc cviku, než se naskočí a vyjede do terénu, aby to příště nedopadlo jako v případě zachyceném na videu, kdy Santa svůj stroj neukočíroval a vlítnul rovnou do stromku. Na zemi skončili oba.