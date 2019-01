I vévodkyně řešila nákupy na poslední chvíli: Kate zašla do obchodu s levným zbožím, tohle dětem pořídila

Vévoda a vévodkyně z Cambridge Profimedia.cz

Pokud jste ani letos nestihli vše pořídit s předstihem a nevyhnuly se vám nákupy na poslední chvíli, nevěšte hlavu, nejste v tom sami. I taková vévodkyně Kate (36) musela ještě 22. prosince do obchoďáku. Její přítomnost se pochopitelně neobešla bez pozornosti.

Královská rodina tráví svátky tradičně v sídle Sandringham, a poblíž, v městečku King’s Lynn v hrabství Norfolk, k události, pro místní bezesporu mimořádné, došlo. Potkat miláčka národa ve frontě na pokladnu se nepoštěstí každý den.

V diskontním řetězci Kate dle přítomných zákazníků nakupovala i se dvěma staršími dětmi, princem Georgem a princeznou Charlotte. Na fotkách, které lidé pořídili, ale vidět nejsou. Vévodkyni doprovázela i ochranka.

A co Kate nakupovala? Hlavně zboží pro děti jako obrázky a knížky, píše britský deník The Sun. Zřejmě aby se na panství do nadílky nenudily.

