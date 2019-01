Gelemová opravdu utřela: Podívejte se, jak Felix Slováček zasedl u štědrovečerního stolu s Dádou Patrasovou, dětmi a vnoučaty

Dáda Patrasová a Felix Slováček zasedli u jednoho stolu společně s rodinou. Foto: Instagram D. Patrasové

Štědrý večer tak strávil bez své milenky Lucie Gelemové (36). Patrasová se snímkem slavnostní večeře pochlubila na sociální síti.

„Štědrý večer nastal,“ tetelila se blahem Patrasová. Snímek zřejmě vyfotila její dcera Anička, která na fotce chybí, ale už před pár dny prozradila, že Štědrý den určitě stráví jak s tátou, tak mámou.

"Budeme Vánoce trávit všichni společně. Vždycky to tak bylo, bude to stejný. Rodinný základ, táta, máma, brácha, jeho děti. Pro zbloudilého pocestného tam místo nebude," měla jasno Anička Slováčková, která Gelemovou do rodiny rozhodně nepřijala. Slováček tak s ambiciózní výtvarnicí oslaví svátky v jiný den. ■