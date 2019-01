S mladičkou patnáctkou už není! Bohuš Matuš chce být ve 45 letech sám a užívat si

Bohuš Matuš Super.cz

Bohuš Matuš (45) už není s patnáctiletou fanynkou Lucií, kterou sám představil v létě Super.cz . Tehdy tvrdil, že je to jeho nová láska, to nyní ale popírá.

"Nikdy jsem ji neměl, nevím, jak na to kdo přišel. Přišel jsem z oslav narozenin a všechno jsem odkýval, nějak jsem to nevnímal. Je to moje kamarádka, jsme sousedi," řekl Super.cz Bohuš Matuš.

Nyní je prý single. "Jsem sám a jsem vděčný, že jsem sám. Užívám si života. "Nejsem schopný s někým být, žít o někoho se starat," vysvětluje.

Dnešní Štědrý den bude trávit s maminkou. "Na Vánoce přijede maminka, chodí mi domů uklízet, stará se o mě skoro každý den, abych nežil v nepořádku. Vaří mi. Jsme spolu teď víc, je to příjemnější. Máma je máma. A na Vánoce budeme spolu," dodala hvězda muzikálu Fantom opery. ■