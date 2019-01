Prožívá opravdu nevšední Vánoce. Marta Jandová stráví Štědrý den pod palmou

Marta Jandová stráví Vánoce na lodi. Super.cz

„Poprvé v životě budeme trávit Vánoce na moři, částečně pod palmou. Kamarád mi nabídl vyjet mezi Vánocemi a Silvestrem lodí. Jedná se o cestu ze Singapuru do Hongkongu přes Thajsko, Vietnam a Filipíny,” říká zpěvačka, která mohla přijmout zajímavou nabídku také z toho důvodu, že letos poprvé nejede se svou kapelou Die Happy na vánoční turné po Německu.

Na nevšední zážitek se dcera Maruška a manžel Mirek Verner velmi těší. „Za pět písniček jedu s rodinou na nádhernou plavbu,” tetelila se Marta na křtu knihy Báry Nesvadbové (43).

Byť bude Jandová trávit svátky v Asii, nepřijde o některé tradice a štědrovečerní tabuli, na kterou je zvyklá. „Na Štědrý den budeme asi do pěti odpoledne v Thajsku na pláži, v šest loď odjíždí. Vánoční večeři budeme trávit na lodi. Jelikož je to německá společnost a budou tam hlavně Němci, tak to bude velmi tradiční kuchyně. Budou tam řízečky, salát, drůbež. Uvidíme,” říká Marta Jandová. ■