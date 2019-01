Už to není tak drsný rocker jako dřív: Vánoce Petr Kolář tráví se třemi vnoučátky

Petr Kolář už je trojnásobným dědečkem. Super.cz

Poslední desítku let, co účinkuje v muzikálech divadla Broadway, nemusí Petr Kolář (51) ani jeho kolegové obstarávat a kuchat vánoční kapry. V rámci tradičního večírku je dostávají jako dárek.

"Producent si nás hýčká," smál se zpěvák, který by to ale prý ještě zvládl sám. "Od dětství jsem chodil s tátou na ryby, takže to snad ještě umím. Ale je to pohodlnější a příjemnější, tenhle servis," přiznal.

Vánočních dnů měl hned několik. Štědrý den strávil s partnerkou Lenkou, den poté pak se svými dětmi. Z prvního manželství má dceru, která už ho udělala trojnásobným dědečkem, z druhého, se zpěvačkou Zuzanou, šestnáctiletého Petra a devítiletého Honzu.

"Mladej už je trojnásobný strejda, i když to ještě nechápe. Ale já se jako děda necítím, ovšem život je takový," krčil rameny Petr, který už také nežije tak bujným rockerským životem jako dřív. "Je to klidnější, s přibývajícím věkem už neskáču dva metry, ale jenom metr. Je to přirozené, s tím se nedá nic dělat. Ale ještě to nebalím," uzavřel. ■