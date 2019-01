Drbna Nyklová z Ulice sotva leze: Herečce Obermaierové nechce pojišťovna schválit léky za čtvrt miliónu

Jaroslava Obermaierová promluvila o zdravotních problémech. Super.cz

Háček je ovšem v tom, že lék, který herečka potřebuje a schvaluje ho posudkový lékař, stojí čtvrt miliónu korun. "Mám sesedlých, respektive nalomených asi pět obratlů, které mi tlačí na břicho. Funguju tak po dvou hodinách po probuzení, než vůbec dokážu vstát a chodit. Na neustálou bolest jsem si už skoro zvykla," vyprávěla nám na vánočním večírku divadla Broadway, v němž účinkuje, a kam ji doprovodil syn Jaroušek.

Herečka musela zrušit i část pracovních povinností, takže nemá peněz nazbyt. "Musela jsem omezit hlavně zájezdová představení, protože nevydržím tak dlouho v autě. Pár představení v Praze jsem odehrála, ale nebylo jich moc. A Ulici točím. Drbna Nyklová se opře o pult a mluví, tak jen doufám, že mi ve scenáři nebudou muset připsat vozík," věří Jarka.

"Na svůj lék pořád čekám jako ukázněná pojištěnkyně. Problém je, že jsem nemocná a bolavá, ale chybí mi dvě desetiny do tabulek. Takových lidí je hodně a já se domnívám, že ty tabulky by neměly být tak striktní a posudkoví lékaři by si měli ty pacienty pozvat a podívat se na ně. To je můj názor. Ne, aby mi řekli, ať si na léky najdu sponzora," míní Obermaierová, na kterou už chtěli kolegové z divadla, například Tereza Kostková, uspořádat sbírku, ale zatím to odmítla.

Doma Jarce pomáhá syn a také kamarádi. Vánoční cukroví dostala, kapra prý usmažit zvládne. "A pokud jde o úklid, tak zastávám podání mojí kamarádky Martiny Hudečkové. Říká, že před Vánocemi se neuklízí, jen se špína musí nazdobit. A po Novém roce se teprve uklidí. Na to si pak někoho zavolám," uzavřela. ■