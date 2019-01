Rozvodová bitva Plekance a Vondráčkové pokračuje: Lucie chtěla děti odvézt na Kubu, musel zakročit soud!

Lucie Vondráčková s odloučeným manželem Tomášem Plekancem. Herminapress

Těsně před Vánoci rozvodová bitva Lucie Vondráčkové (38) a Tomáše Plekance (36) vyeskalovala na maximum. Poté, co Plekanec na svých sociálních sítích oznámil, že míří na svátky za dětmi do Kanady, zpěvačka prostřednictvím Instagramu sdělila, že na ni Plekanec podal žalobu za únos. To je prý i důvodem, že děti nemohly na svátky do Čech, byly jim odebrány pasy a z Kanady se nemohou hnout.