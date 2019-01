Blondýnka z Krejzových se pochlubila synem: Krásná herečka má tohoto "Ježíška" s hereckou hvězdou Janem Šťastným

Ondřej Šťastný - Ježíškovi

„Byl to celé Ondrův nápad, přišel s tím, že chce vymyslet písničku pro Ježíška. Doufám, že to lidi pobaví a zpříjemní jim náladu v tom předvánočním shonu,“ poodhaluje vznik klipu Bára Šťastná alias Jana Hlaváčová, sestra Michala v podání Jana Révaie.

Videoklip, ve kterém hlavní roli hraje Ondřej a jeho kamarád Matěj, což je syn herečky Andrey Elsnerové, vykresluje to, jak malé dítě prožívá čekání na Ježíška. „Chtěli jsme, aby to bylo co nejvíc opravdové a aby ho to bavilo, tak jsme v jednom záběru použili takovou legraci, že skáče na polštář, ze kterého začne lítat peří. Netušili jsme, jak bude složité, ho pak uklízet. Věřte, že zapadne úplně všude,“ směje se herečka.

Písničku složil hereččin bratr, hudební skladatel Jiří Petr a Bára doufá, že se bude líbit dospělým i dětem. "Přiznávám, že s dětmi je to natáčení malinko náročnější, byla to jízda, tak doufám, že to lidi potěší. Byla šílená zima, ale zažili jsme i neuvěřitelnou legraci,“ uzavřela Bára a celá rodina Šťastných tak všem přeje krásné Vánoce a hezký Nový rok. ■