To už si vážně dělá legraci! Berenika Kohoutová po fotce nahého zadku sdílela snímek ze záchodu

Berenika Kohoutová se kontroverzních snímků nebojí Foto: instagram B. Kohoutové/Super.cz

Berenika vzbudila velmi rozporuplné reakce u svých sledujících, když v létě vystavila fotografii svého nahého zadku z dovolené v Lisabonu. Super.cz nedávno prozradila, že know how snímku vlastní její přítel Kryštof pracující v reklamní agentuře. Otázkou je, zda na něj jen nesvaluje vinu kvůli tomu, jaké emoce obrázek způsobil.

Nebyla by to ale pořádná provokatérka, kdyby jednou fotkou skončila. Po několikaměsíční pauze se rozhodla postovat fotografii, kde pro změnu sedí se staženými kalhotami na toaletě. "Můj kluk mě rád fotí. V Lisabonu, doma a tak," napsala k neotřelému PF na příští rok. Nás pobavila, ostatně takové fotografie už světem médií proběhly, takže to není úplná novinka.

Mnoho jejích followerů má ale jiný názor. "Každá věc má své meze a Berenika je fajn, ale kvůli sledovanosti by nemusela klesat takhle hluboko," píše jeden z nich. "Jak umí hluboko klesnout i naše české hvězdy," shoduje se další. "Český rádoby celebrity už neví, jak se dostat do našich mozků," zní další komentář. Těch pochvalných, které by ocenily Bereničin svérázný humor, je daleko méně. ■