Fanoušci se s doktorkou Královou nerozloučí: Rodina Jany Štěpánkové utajila pohřeb, poslední sbohem už proběhlo

Jana Štěpánková už má po pohřbu Michaela Feuereislová

Fanoušci se tak mohou se svojí oblíbenou herečkou rozloučit už jen v myšlenkách, neproběhne ani žádný pietní akt v jejím domovském Divadle Na Vinohradech a i blízcí kolegové se o skonu Štěpánkové dozvěděli až z médií.

„Cože? Jana že je mrtvá? Co mi to povídáte za nesmysly?! To bych musela vědět, to je nějaká poplašná zpráva,“ řekla například Blesku Carmen Mayerová, která za Janu Štěpánkovou zaskakovala v době její nemoci v divadle Ungelt. A nebyla jediná.

Samotného posledního rozloučení v krematoriu v Motole se účastnila pouze nejbližší rodina herečky, syn Jan Dudek či bratr Petr Štěpánek s manželkou Zlatou Adamovskou (59). Z kolegů například Jiřina Bohdalová (87) nebo Jiří Dvořák (51). ■