Lucie Vondráčková drsně vrací úder: Děti nemohou do Čech kvůli Tomášovi, vzali jim i pasy!

Lucie Vondráčková se opřela do Plekance. Michaela Feuereislová

Tomáš Plekanec (36) v pátek oznámil na svých sociálních sítích, že kvůli dětem letí zpátky do Kanady, protože s nimi chce strávit vánoční svátky . Všichni netrpělivě čekali, co na to řekne jeho odloučená manželka Lucie Vondráčková (38). Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

„Ve svém srdceryvném prohlášení o vynucené cestě za dětmi se pan Tomáš Plekanec jaksi zapomněl zmínit o tom, ze on sám jakoukoliv cestu svých dětí znemožnil. Podal skandální a nesmyslnou žalobu na vlastní ženu u mezinárodního dvora v Haagu s tím, že měla unést sve syny! Přestože to byl právě pan Plekanec, který už podruhé od svých dětí odjel za svou novou znamostí. Na základě této žaloby pana Plekance byly oběma dětem odebrány pasy a byl jim znemožněn odlet jak na zimní prázdniny tak případně do ČR,“ napsala Vondráčková na svém Instagramu k fotce lvice s krvavou tlamou, která chrání své lvíče.

Pod text Lucie podepsala JUDr. Petra Machálka a vypadá to, že na Plekance na letišti s otevřenou náručí čekat nebude. Přitom i pro Plekance znamená odlet do Kanady jisté komplikace. „Je to neprofesionální, ale nejsem jen hokejista, jsem taky táta. Vím, že to není standardní chování profesionálního hráče, ale nemohu jinak. Vánoční svátky chci strávit se svými syny. A když nemohou přijet ani na prázdniny do Česka, letím já za nimi,“ omluvil se Kometě Brno i Kladnu. Na svátky klidu a pohody to ale u Plekancových letos příliš nevypadá. ■