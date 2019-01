Vondráčková bude koukat: Plekanec letí za syny do Kanady. Nemohu jinak, nejsem jen hokejista, ale i táta!

Tomáš Plekanec stráví Vánoce s dětmi. Profimedia.cz

„Vážení fanoušci, rád bych vám poděkoval za skvělé přijetí na extraligovém i prvoligovém ledu. Děkuji i spoluhráčům a všem lidem z obou organizací. Musím vás bohužel informovat, že mezi svátky nebudu hrát. Odlétám z rodinných důvodů na několik dní do Kanady a dneska odehraji poslední zápas v Česku v tomto roce,“ oznámil na sociální síti Plekanec.

Hokejista se zároveň omluvil za to, že bude Kometě Brno i Kladnu chybět.

„Je to neprofesionální, ale nejsem jen hokejista, jsem taky táta. Vím, že to není standardní chování profesionálního hráče, ale nemohu jinak. Vánoční svátky chci strávit se svými syny. A když nemohou přijet ani na prázdniny do Česka, letím já za nimi,“ dodal Plekanec, který tak svátky se syny přeji jen stráví, což si moc přál. ■