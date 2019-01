Předvánoční shon na ni neplatí. Představitelka princezny Řachandy bojuje proti depresím udržováním tradic

Denisa Pfauserová si potrpí na tradice. Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

„Já jsem na tradiční Vánoce, nejsem ten typ, co by se z Vánoc hroutil a měl deprese. Samozřejmě, že jsou všude zácpy a hodně nakupujících lidí. Ale já se snažím si Vánoce užít s rodinou, zdobit stromek,” říká herečka,pro kterou jsou velmi důležité tradice.

„Doma dáváme plovoucí svíčky do skořápek a krájíme jablko. A donedávna, když jsem ještě bydlela u našich, jsem házela pantoflem. A opravdu se to podařilo, když jsem jí hodila špičkou ke dveřím, tak jsem se opravdu do roka odstěhovala od rodičů,” říká herečka, která si potrpí taky na tradiční krmi.

„Cukroví peču a k večeři máme kapra. A máme to s bráchou tak, že on má rád víc salát a já kapra, takže bychom se klidně najedli z jednoho talíře,” směje se a jedním dechem dodává: „Pod talíř si dáváme šupinu. A hlavní je pro nás sejít se celá rodina u jednoho stolu.”

S představitelkou princezny Řachandy ze pohádky jsme se potkali v obchodním centru v pražských Štěrboholech na čtrnáctém ročníku akce Dopisy Ježiškovi, kde společně s dalšími osobnostmi přišla dělat radost druhým.

Denisa měla to štěstí, že jí rodiče v dětství všechna přání splnili a tak to chce vracet společnosti. „Rodiče mi vždycky všechny přání splnily. A já jsem nikdy nechápala, jak to ten Ježíšek dělá, že splní všechna přání. Jen jednou se mi přání nesplnilo úplně. To mi bylo sedm a přála jsem si čůrací panenku. A protože se vyprodaly panenky holčičky, tak mi Ježíšek přinesl chlapečka. Ale já jsem moc chtěla holčičku, takže jsem pod stromečkem brečela, padaly mi slzy jako hrachy a úplně jsem se zajíkala a byla jsem k nezastavení, protože jsem chtěla holčičku a přišel mi chlapeček,” říká Denisa Pfauserová. ■