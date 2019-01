Lucie Vondráčková přišla o tenhle nádherný duet: Proč ji režisér filmu Léto s gentlemanem vyměnil za jinou zpěvačku?

píseň k Hanzlíkovu Létu s gentlemanem nazpívala s Noidem Olga Lounová

Jaromír Hanzlík přiznal, myslel při psaní scénáře filmu Léto s gentlemanem především na ženy a na to, že píše film pro ně. A ve stejném duchu vybíral režisér snímku Jiří Adamec (70) i interprety ústředního songu. Romantické komedii tak vévodí píseň Láska se nám může stát, kterou nazpívali Václav Noid Bárta (38) a Olga Lounová (37).

„Mám ráda romantické písničky, důležité je, aby ve vás něco vyvolaly, abyste si do nich dosadili svůj příběh, abyste se v nich někde našli. Pokud tato písnička vyvolá v nějaké ženě romantickou emoci, tak je to správně, protože tak to bylo myšleno,“ vysvětlila Olga.

Song se natáčel ve studiu Pavla a Petra Ormových a text k němu napsala režisérova manželka Jana Adamcová (46). „Přiznám se, že když jsem slyšel druhou sloku, vyhrkly mi až slzy do očí. Je tam taková jedna nádherná část: záplavou vášně ti obalím ret, nevím, zda odolám… Z toho jsem byl úplně vyřízený,“ přiznal Noid.

Vzhledem k obsazení filmu se nabízela i možnost nechat nazpívat titulní píseň Lucii Vondráčkovou (38), která ve filmu hraje dceru hlavní hrdinky ztvárněné Alenou Antalovou. „Kdyby písničku zpívala Lucka, proti čemuž bych nic neměl, tak by byl problém v tom, že by ta píseň zněla hlasem jedné z postav filmu. A to by bylo špatně. Museli jsme tak volit jinou zpěvačku,“ dodal režisér Adamec. ■