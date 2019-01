Beyoncé sdílela roztomilé snímky dvojčat: Takhle si užívali na pláži krátce před Vánoci

Beyoncé Profimedia.cz

Awww look at Rumi pic.twitter.com/6PDzKt4xGW — ✨Lonnie Boy ✨ (@King_Lonnie_21) 20. prosince 2018

Beyoncé snímky svých dvojčat moc často nesdílí, ale tentokrát udělala výjimku. S dvojčaty i starší dcerou Blue Ivy (6) a manželem Jayem-Z nedávno objela svět v rámci turné On The Run II. Mohlo by se zdát, že si dá alespoň do konce roku pauzu, ale práce je práce a rodinný výlet do Indie nebyl jen o radovánkách na pláži.

Na svatbě Ishy Ambani a Anandy Piramala Beyoncé zazpívala své největší hity, bylo to vystoupení jako každé jiné. Na internet navíc pronikla hned dvě alba, vydaná pod pseudonymem Queen Carter, která zní, jako by je nazpívala Beyoncé. Fanoušci z toho byli pološílení. Ukázalo se, že se jednalo o falešný profil a alba, která obsahovala i zpěvaččiny nikdy nevydané písně, byla za pár hodin stažena. ■