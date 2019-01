Tohle video vás dojme k slzám: Zpěvačka Shakira si zazpívala se svým tatínkem (87)

Shakira Profimedia.cz

Zpěvačka Shakira (41) sdílela na svém instagramovém účtu dojemné video, jak zpívá se svým otcem Williamem Mebarakem Chadidem. Kolumbijská kráska si s otcem střihla anglickou verzi balady Domino z 50. let. Video má přes dva milióny zhlédnutí a dojalo většinu fanoušků k slzám.

„87 let! Velmi dobře, tatínku!“ napsala k videu zpěvačka. Na konci jejich duetu se Shakira k otci pyšně přivine a vtiskne mu pusu na tvář, sama evidentně dojatá. Shakira je jediné dítě otce Williama a maminky Nadii.

S oběma má skvělý vztah, navíc právě otci přisuzuje kredit za své úspěchy. Když bylo Shakiře sedm let, svěřila se mu s tím, že by chtěla psát texty a on jí věnoval psací stroj. Svou první píseň napsala v osmi letech a byla inspirovaná právě jejím otcem.

Shakira minulý měsíc ukončila světové turné El Dorado v rodné Kolumbii. Při koncertě v parku Simóna Bolívara v Bogotě se dojala k slzám, když celý dav zpíval její písně a vzdával jí hold. Shakira je v dlouhodobém vztahu s fotbalistou Gerardem Piquém (31), se kterým má dva syny Milana (5) a Sashu (3). Společně žijí v Barceloně. ■