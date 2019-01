Vanda Hybnerová se po dlouhých 32 letech setkala u stromečku se svou bývalou láskou

Vanda Hybnerová a Jiří Štrébl (vpravo) se u stromečku sešli po 32 letech. Na snímku s režisérem Ulice. Foto: TV Nova

Jak na dávné partnerské chvíle herci vzpomínají? S humorem. „To už je třicet dva let, co jsme společně trávili Vánoce, to už si dávno nepamatuju,” lovila v paměti Hybnerová. „To byl Jiří úplně jiný člověk, vypadal jinak…,” smála se. „Zato ty vypadáš pořád stejně,” kontroval bývalý partner.

Na rozdíl od vzhledu Jiřího zůstal smysl pro humor u obou stejný, stále si notují. Bez komentáře tak nenechali ani to, že vánoční díl vnikl už před dvěma měsíci. „Jsme oba šťastní, že můžeme být společně v říjnu na Vánoce. V prosinci na to nemáme čas,“ žertovala Hybnerová. ■