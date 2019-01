Hodně smutná seriálová scéna: Evu Josefíkovou nechali zemřít pod koly auta!

Eva Josefíková skončí v seriálu Tátové na tahu hodně špatně. Video: archiv FTV Prima

V seriálu Tátové na tahu si toho herečka Eva Josefíková (28) jako Nikola Beranová zažila dost, a to ji ty nejtěžší chvíle teprve čekají. Poslední díl seriálu totiž neskončí vůbec radostně. Její postava skončí pod koly auta a nepomůže ani to, že u sebe bude mít tu nejlepší lékařskou péči.

Nikola se těší domů, ale protože chce udělat svému muži Jakubu Beranovi (Štěpán Benoni) radost, prohlíží si jednu odloženou pračku na ulici, a to se jí stane osudným.

„O tom, že moje postava zemře, jsem věděla od začátku, jen jsem netušila jak. Nevěděla jsem, zda onemocní, nebo se jí něco přihodí, bude to nehoda…,“ komentovala osud své postavy Eva.

Daleko od pravdy tak herečka nebyla, její postava zemře po srážce s autem. „Bylo to opravdu těžké a náročné natáčení. Dostala jsem pokyny od paní kaskadérky a všechno se to předem nazkoušelo. Padla klapka, auto přede mnou prudce zabrzdilo a já měla mít děs v očích. Věřte tomu, že byl autentický, protože to nevyšlo tak přesně a auto zastavilo o pár centimetrů blíž ke mně, než mělo. Když se na vás řítí auto, tak jednáte úplně instinktivně,“ popisuje Eva, jak se točila osudová scéna.

„Navíc bylo asi půl druhé ráno, byla zima, a já v letních šatech ležela na betonu.“ Na druhou stranu si herečka oddychla, že nemusela točit žádný pád, kácení se k zemi nebo samotnou srážku s autem.

Nehoda se stane před očima jejích kamarádek Aleny a Gábiny (Jana Stryková a Aňa Geislerová), ty nezaváhají a snaží se Nikolu zachránit.

„To víte, že jsem si vzpomněla na natáčení Modrého kódu, kde hraji lékařku. Najednou jsem byla na té druhé straně a poznala jsem, jaké to je, když vám někdo dupe na hrudník,“ popisuje herečka s lehkým úsměvem a dodává, že je ráda, že byli poblíž i reální záchranáři, kteří dohlíželi na pravdivost a autentičnost akce.

Může se zdát, že natáčení takové scény, když jen ležíte na zemi a nemusíte nic dělat, je jednoduché, ale opak je pravdou. „Snažila jsem se prudce dýchat, soustředit se, a ačkoli to může vypadat jako nic, bylo to náročné. Soustředila jsem se, aby se ten záběr nemusel opakovat.“

Srážka Nikoly s autem v seriálu skončila tragicky, ale druhý den už stála herečka opět na place a natáčela poslední scény.

„Jsem ráda, že tohle nebyl můj poslední natáčecí den, bylo by to moc smutné. Dokonce i moje seriálová dvojčata se mě další den ptala, co tu dělám, vždyť jsem přece zemřela. To bylo dojemné,“ přiznává Josefíková, která rozhodně nepatří mezi pověrčivé herečky.

„Víte, když mi nabídli tuto roli, a já věděla, že nedopadne dobře, vzala jsem to. Takže pověrčivá v tomto nejsem. Já už hrála takových věcí, i na divadle. To si člověk nesmí připouštět,“ usmívá se Eva, která bude trávit Vánoce u rodičů.

„Hodně jsem pracovala, takže dárky jsem stihla nakoupit teprve včera. Pro nás je ale důležité, že budeme hlavně spolu a na chvíli se zpomalí ten hektický čas, o dárky tolik nejde,“ přiznává herečka, která všem přeje krásné svátky. ■