Ashley, Iskra i dcery slavných otců: O těchto 9 plus size kočkách se jen tak mluvit nepřestane

Zleva Ashley, Iskra, Fiona. A kdo dál? Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Královnou plus size modelek je beze sporu Ashley Graham (31), která se do povědomí nejen fanoušků kyprých tvarů, ale díky mnoha reklamám a zařazení v žebříčku magazínu Forbes i celého světa, dostala už před pár lety. Zastínit ji zatím nedokázala žádná kolegyně, ale co není, může být. Rok 2018 jako by byl rokem baculatých modelek, jsou všude a nehrozí, že je přehlédnete.