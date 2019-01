Stále zamilovaní Rytmus a Jasmina Alagič přitvrzují: Z jejich veřejného vyznání vám ukápne nejedna slza

Jasmina Alagič a Rytmus si opět vyjadřují lásku přes sociální sítě. Foto: Instagram J. Alagič

Největší oporou mu je v těchto náročných chvílích jeho snoubenka Jasmina Alagič (29), která teď slavnému raperovi veřejně vyjádřila obdiv a svou věrnou lásku. „Je neuvěřitelné vidět, jak se každý den posouváš. Já úplně obdivuji tvoje odhodlání vlastně ve všem, co děláš. Dnes máš před sebou další krok vpřed a já jen chci, abys nikdy nezapomněl, že jsem na tebe hrdá. Za to, jakým jsi člověkem, za všechno, co jsi dokázal, že nám můžeš dopřát takový pohádkový život díky tvému úsilí a za tu neskutečnou lásku, co mi dáváš. Vedle tebe mám všechno a vlastně o hodně víc,“ mluvila Alagič o svém milovaném jenom v samých superlativech.

Všem škarohlídům zároveň vzkázala: „Pro všechny, kteří budou mít potřebu vyjádřit názor, proč mu to tu musím dávat na Instagram a nepovím mu to, vzkazuji: Protože chci, protože to tak cítím a je to úplně v pořádku.“

Emoce v tento čas lomcují ale i s Rytmusem, který opět dokázal, že je v jádru velký romantik. Přestože se jeho myšlenky v posledních dnech upírají výhradně k blížícímu se souboji, jedno romantické vyznání na Instagramu své lásce přece jen věnoval. „Být zamilovaný znamená (aspoň u mě), že se mi daří ve všem, co dělám. Cítím se šťastný, když s ní vstávám a dávám jí pusu na dobrou noc. Nestydíte se za své city, právě naopak budete hrdý, že je máte. Nepatříte mezi ty chladné vyprahlé duše. Hrdě tu prohlašuji, že miluju Jasminu Alagič a to, že nám to někteří nepřáli, z nás udělalo silný pár. Prožívám nejkrásnější období a jsem šťastný, že se naše cesty střetly,“ napsal zamilovaný Rytmus. ■