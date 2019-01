Rolins promluvila o tom, jak to teď má s Rytmusem: Místo přátelství vztah na bodu mrazu!

Dara se s Rytmusem už ani nekamarádí. Michaela Feuereislová

Rytmus si brzy po rozchodu našel novou přítelkyni Jasminu Alagič (29), zamiloval se do ní až po uši a nechal se veřejně slyšet, že to, co cítí k Jasmině, nikdy k nikomu necítil. To se tehdy Dary pochopitelně dotklo.

Slovenská zpěvačka teď přiznala, že ji s Rytmusem nepojí už ani přátelské pouto. „I když jsem si myslela, že zůstaneme hodně dobrými přáteli, protože jsme se tak i rozešli, náš vztah je teď na bodu mrazu. Na druhou stranu, takový je život. Je to stav, který přirozeně nastal,“ řekla v TopStaru Rolins s tím, že už se tím ale netrápí a dívá se do budoucna.

Zpěvačka připustila, že se jí po letošním rozchodu s Rytmusem ulevilo. „Myslím si, že na obou stranách se nám ulevilo. Mně tedy rozhodně, protože jsem cítila už dlouhodobě, že to není úplně ono,“ dodala Dara. A jak je vidět, „ono to není“ ani po rozchodu. ■