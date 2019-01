Jennifer Lopez vystavila svůj slavný zadeček při nákupech. Ani zahalený nešel přehlédnout

Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na nákupy do Beverly Hills sice Jennifer oblékla růžové kalhoty a svetr, ale když svou pověstnou chloubu vystrčila, bylo se na co dívat. Fotografie z nákupů se objevily krátce poté, co Jennifer vyšel nový videoklip k písni Limitless. Ta je soundtrackem k jejímu novému filmu Znovu ve hře.

Komedie, kde si Jennifer zahrála hlavní roli, má v Česku premiéru 27. prosince. Lopez hraje prodavačku Mayu, která se díky falešnému životopisu dostane na vysokou pozici v korporátní firmě. A přestože jde o příležitost, na kterou čekala celý život, nebude lehké se s ní vypořádat. ■