Kim Kardashian ukázala figuru v bikinách. Tohle ji na jejím těle trápí ze všeho nejvíc

Kim Kardashian Profimedia.cz

I když by si nikdo jiný pravděpodobně nevšiml, že hvězda vlastní reality show potřebuje nástřik, Kim s barvou své kůže spokojená není. Na zrcadlovém selfie je také vidět, že Kim nemá žádný make-up. Většina lidí ale věnovala pozornost její postavě ve tvaru přesýpacích hodin. Fotka si vysloužila už téměř čtyři milióny lajků.

Vidět nenalíčenou Kim je však výjimečná záležitost. Majitelka kosmetické značky KKW Beauty je vzorem mnoha žen a dívek, co se líčení týče. Na YouTube kanále magazínu Vogue se objevilo video, na kterém Kim předvádí kompletní vánoční look. Tutoriál sklidil velké ohlasy a zdá se, že by se Kim docela dobře uživila i jako youtuberka. ■