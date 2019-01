Vídá se nejen s Davidem Svobodou, ale i se Zdeňkem Piškulou: Krásná tanečnice Lálová vztahy ze StarDance pořád udržuje

Veronika Lálová stále tančí i s minulým vítězem StarDance Piškulou Super.cz

"Z třetího místa jsme nadšení, ale ani jsme to nestihli oslavit. To počká až na rodinu, když bude klid o Vánocích. Teď jsem zoufalá volala mamce, že nemám ani jeden dárek, protože to prostě nešlo, jak jsme makali do poslední chvíle. David si musel vzít i dovolenou, chudák. Myslím, že ani on nic na Vánoce připravit nestihl. Ale myslím, že naše rodiny se hlavně těší, že budeme společně, a ne, že si dáme milión dárků," míní Veronika.

"S Davidem jsme si taky řekli, že si nic dávat nebudeme, protože by to byl dárek nedárek. Byli jsme společně na obědě a oplatíme si to asi takhle. A spíš uděláme radost někomu jinému. Rozhodli jsme se, že plyšáky, které jsme ve StarDance dostali, odvezeme nemocným dětem do nemocnice, to chceme stihnout ještě před svátky, tak se určitě ještě uvidíme," dodala tanečnice, která si jako jediná ze StarDance našla čas na to, aby navštívila Alzheimer Home, pro které společně s dalšími tanečníky nafotili jednu stránku charitativního kalendáře.

Plánují samozřejmě i nějaká společná vystoupení, protože nabídky už dostávají. "Doufám, že to vyjde, protože si s ním zase ráda zatančím. Byla to legrace a zábava. Ostatně ještě pořád občas tancuju se Zdeňkem Piškulou (20), se kterým jsme v minulém StarDance vyhráli. To mě taky těší, protože s ním byla taky neuvěřitelná sranda a docela nám to spolu šlo. Tancovat s oběma je pro mě velké potěšení," uzavřela. ■