„Šok. Co tomu řekne Chandler?“ Monicu z Přátel v baru překvapila její velká seriálová láska. Herci je už 73 let

Herci na sebe narazili v jednom newyorském podniku. Cox seděla na baru, Selleck ji přišel pozdravit, když šel kolem. Šlo o srdečné setkání, jak vidno na videu, které natočila pohotová návštěvnice. Ta se svým úlovkem také pochlubila na Twitteru. K videu pak přidala komentář právě v duchu oblíbeného seriálu, s narážkou na pozdějšího Moničina partnera Chandlera: „Viděno v NY. Dr. Richard Burke a Monica Geller se pozdravili. Šok. Co tomu řekne Chandler?“

Skalní fandové Přátel následně spustili diskuzi o tom, jak vzrušující bylo oblíbené hvězdy vidět zase spolu, že jsou připraveni na pokračování seriálu i o tom, že si Monika měla vzít raději Richarda. „Zasloužila si někoho lepšího, a to nebyl Chandler,“ mohl se mimo jiné dočíst jeho představitel Matthew Perry.

Toma Sellecka diváci znají především z komedie z roku 1987 Tři muži a nemluvně. Jeho zatím posledním projektem je seriál Spravedlnost v krvi, v němž se objevuje už osm let.

Cox a Selleck jako očař Richard a kuchařka Monica v Přátelích

Takhle je v úterý večer zachytila fanynka

Spotted in NY: Dr. Richard Burke and Monica Geller saying hi to one another. Shook. What will Chandler say? pic.twitter.com/k2XmnG3fn8