Kamila Nývltová jako sexy akrobatka: Zpívala zavěšená na laně 30 metrů nad zemí

Kamila zpívala zavěšená na laně jako akrobatka. Foto: Zenon Kisha

Kamila byla zavěšena na konstrukci v O2 areně akrobatickým lanem a byla jištěna pouze karabinou. Během toho, co zrovna zpívala, pod ní předváděla drezurní úlohu mladičká mistryně ČR dětí v drezuře – Eva Vavříková se svým koněm jménem Siracusa. Kamila během vystoupení doslova “létala” vzduchem, a přitom se ještě musela soustředit na zpěv.

"Byl to pro mne úžasný zážitek. Ještě jsem nikdy takovou show neviděla. Nemohla jsem to ani natrénovat. Celé to vymyslela moje manažerka Veronika Šimůnková, která také jezdí na koni. Prostě jeden den přišla a řekla: 'Pověsíme tě do vzduchu a budeš zpívat!' Trošku jsem ze začátku měla strach, protože vím, že takhle nešťastnou náhodou jednou při vystoupení spadla jedna akrobatka a už jí bohužel nebylo pomoci. Naštěstí mne kluci z techniky dobře zajistili, takže všechno dobře dopadlo," svěřila Kamila.

"Moc jsem si to užila a zjistila jsem, že mě to baví. Takže doufám, že třeba v budoucnu ještě něco podobného vymyslíme," dodala zpěvačka, která byla z jedinečné sportovní akce Global Champions Prague PlayOffs nadšená a doufá, že se na finále, které na stejném místě proběhne příští rok, zase podívá. ■