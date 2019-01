Heidi Janků stráví svátky s dětmi zesnulého manžela: Chlapi jí sice píšou, ale jiskra ještě nepřeskočila

Heidi Janků bude o svátcích s rodinou zesnulého manžela, nového chlapa nemá. Super.cz

"V rámci projektu Ježíškova vnoučata si mne zase vyžádali dědečkové i babičky z domova seniorů ve Frenštátu pod Radhoštěm. Tak jim pojedu v novém roce zazpívat. Ono se to nezdá, a nechci si to připouštět, ale už se taky blížím do seniorského věku, za čtyři roky mi bude šedesát," svěřila nám Heidi.

Sama sice nikdy matkou nebyla, tudíž ani babičkou, ale rodinu svého zesnulého manžela Ivo Pavlíka má jako svoji, takže se opuštěná necítí. "Na Vánoce jedu za Ivošovou dcerou do Lanškrouna a první svátek vánoční přijedou všechny děti a vnoučata a pravnoučata, tak bude veselo. Rodina nám funguje, máme se rádi a stýkáme se," řekla nám zpěvačka.

Pokud jde o mužské, zatím je v jejím životě pouze Eda, její malý knírač. "Jsou to jen takové pokusy přes internet a nějaké whatsappy a na to neslyším. Musí to zajiskřit a vyměnit se pohledy," prozradila. ■