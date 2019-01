Český zpěvák, který začínal na ulici, má velké ambice: Bude si jeho chytlavý hit prozpěvovat celá Evropa?

Jakub Ondra - Space Sushi

Mladý zpěvák si prošel náročnou školou života. Svůj talent jako pouliční muzikant prokázal v řadě evropských měst včetně Dublinu, Paříže či Lisabonu. Jakub Ondra urazil pořádný kus cesty a nyní vyslal do světa singl Space Sushi, jemuž může být Česko malé. Rád by s ním příští rok vystoupil právě v Eurovizi.

„Singl Space Sushi je motivací pro všechny lenochy, aby na sobě začali pořádně makat. Vlastně jsem to složil pro svého bubeníka Štěpána, protože jsem ho chtěl namotivovat, že když budeme společně pracovat, tak to můžeme někam dotáhnout. A v tomto duchu pak vznikl i videoklip,“ řekl zpěvák o písni s tajemným názvem.

Co jím vlastně chtěl říct? „Space Sushi je metaforou. Pro každého z nás se pod tím skrývá něco jiného. Pro herce je to Oscar, pro otce dům pro jeho rodinu. Pro Štěpána stát se bubeníkem. Je to vlastně taková vysněná odměna za odvedenou práci,“ objasnil Jakub Ondra svůj počin, na který se můžete podívat na videu. ■