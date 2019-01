Oslava narozenin se trochu protáhla: Slavná modelka a její přítelkyně flámovaly celou noc

Cara Delevingne Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelka Cara Delevingne (26) je spojována s herečkou Ashley Benson (29) už od srpna. A jsou si stále bližší. Benson v Londýně oslavovala 29. narozeniny a její drahá polovička samozřejmě nemohla chybět. V celebritami hojně vyhledávaném podniku Chiltern Firehouse se obě zdržely až do rána.

V půl šesté ráno byly vyfoceny, jak opouští podnik po boku další herečky Sienny Miller, která je blízkou přítelkyní Cařiny sestry Poppy. Aby také ne, narozeniny by se měly náležitě oslavit. Zatímco Benson unavenou tvář raději skrývala a rychle vklouzla do auta, Delevingne hrdě vystavila na odiv napěchovaný dekolt.

Cara a Ashley začaly podle všeho randit už v květnu, ale nechtěly románek sdílet se světem. Podle zdrojů magazínu Life and Style jsou do sebe zblázněné, a Ashley se už dokonce seznámila s Cařinou rodinou. V posledních týdnech se sice spekulovalo, že se pár rozešel, na rozchod to ale zatím nevypadá. ■