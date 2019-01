Talent podědili po slavném tatínkovi: Synové Ivana Trojana se spolu postavili před kameru

Josef a František Trojanovi (zleva) Foto: Bontonfilm

Ivana, který má ve své sbírce šest Českých lvů, ve filmu, jehož pracovní název byl Děti samotářů, neuvidíme. Zato se diváci mohou těšit na jeho tatínka, manželku a rovnou dva syny. Ve filmu režisérky Olgy Dabrowské budou všichni hledat štěstí, které může mít mnoho podob.

Ivan a Klára spolu mají čtyři syny. Josef (17) se už se osvědčil před kamerou i objektivem fotoaparátu. V Ceně za štěstí si zahrál s bratrem Františkem (19). Antonín (9) a Václav (6) na svoji příležitost teprve čekají.

„Pracovat s příbuznými je velká výhoda, protože máma je výborná herečka. My jsme se nepřímo domluvili, že se na place nebudeme brát jako matka a syn, nýbrž jako kolega s kolegyní,“ řekl Josef o spolupráci s maminkou, jejíž rady si vzal k srdci.

Tatínek ho raději nechtěl příliš ovlivňovat, aby se nestal jeho mladší kopií. „Nechtěl mi do role moc mluvit, protože se bál, a já s ním souhlasím, že bych jeho rady mohl do své postavy prodat a už by to nebylo originální a autentické. Radil mi spíše ty věci okolo, které on už má zmáknuté jako orientaci ve scénáři a v natáčecím plánu,“ dodal Josef. Do kin se svými příbuznými v Ceně za štěstí dorazí už v lednu. ■