Dojemné shledání na letišti: Takhle se manžel Veroniky Žilkové vítal se svým čtyřnohým miláčkem

Veronika Žilková konečně dopravila psa Pipa ke svému páníčkovi. Foto: Super.cz/Instagram V. Žilkové

K narozeninám Veronika Žilková (57) dala svému manželovi Martinu Stropnickému (62) ten nejkrásnější dárek. Do Izraele, kde její choť před několika týdny zahájil misi velvyslance, mu totiž poslala jeho milovaného psa Pipa, který je na svého páníčka velmi fixovaný a doma bez něj strádal.

Zlatého retrívra přepravovala letadlem a vůbec to neprobíhalo tak hladce, jak si představovala. „Chcete si zkomplikovat život jako já? Pořiďte si XXL psa, jehož přepravka se nevejde do zavazadlového prostoru letadla,“ zoufala si ještě na pražském letišti Veronika. Nakonec se jí ale přece jen podařilo čtyřnohého chlupáče dostat do letadla a po několika hodinách už byl u svého pána.

Jejich opětovné shledání bylo opravdu velmi emotivní. Tento dojemný okamžik herečka vyfotila a následně také sdílela se svými fanoušky. „Láska,“ popsala krátce fotku, která nepotřebovala více slov.

Později přidala i několik pozdravů z procházky po Tel Avivu, který se brzy stane jejím druhým domovem. „Ježíš kousek odsud proměnil vodu ve víno, tak čekám, kdy z toho začne téct modrý portugal,“ vtipkovala herečka u fotky, na níž pije vodu z městského pítka. ■