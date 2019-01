Známý zpěvák je na Vánoce připraven: Pochlubil se stromečkem i rodinkou, kterou přestěhoval do nového domu

Michael Foret s manželkou Eliškou a dcerou Liou už jsou naladěni na Vánoce. Foto: Instagram M. Foreta

Zpěvák Michael Foret (32) s rodinou stráví svátky v novém. Z pražského bytu se s manželkou Eliškou a dcerou Liou na podzim přestěhovali do domku na okraj Prahy, kde to už od začátku adventu „voní“ Vánocemi.

Na ty se zpěvák od narození dcery těší dvojnásobně. „Vánoce jsou super. Zvlášť teď, když je malá už ve věku, že všechno vnímá a řeší, je to pecka. Vánoce jsou přeci jen hlavně o dětech... I když já mám pocit, že zrovna já se o Vánocích proměňuju v dítě úplně nejvíc,“ směje se Michael.

Jen lituje, že plno lidí vánoční svátky spojuje se vším kromě klidu a pohody. „Pro spoustu lidí v mém okolí jsou spíš o stresu, což je škoda. Jaký si to uděláš, takový to přece máš,“ míní.

On sám si to zařídil tak, že u nich doma panuje vánoční atmosféra už od začátku prosince, kdy nazdobili stromeček. „Letos jsme se rozhodli zavřít všechny umělý zbytečnosti do skříně a vyfešákovat ho jen ‚home-made‘ dobrotama. Tak jak se to dělalo dřív. Má to obrovský kouzlo a voní jako blázen,“ je s dílem spokojený.

Začátek Foretova nového roku pak bude ve znamení dokončení CD projektu MikAel, jehož vydání je naplánováno na jaro. ■