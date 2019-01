Krásná zahradnice, tenistka, hipsterka i pilná studentka: Sedmnáctiletá zpěvačka v novém klipu vystřídá řadu podob

Nelly - Život je v okamžiku

V divadle Broadway Nelly vídáme už ve dvou představeních Muž se železnou maskou a od listopadu i v muzikálu pro děti Kocour v botách. "Je to moc krásné představení a já si roli princezny velmi užívám, protože jsem si vždycky přála hrát princeznu, tak se mi splnil sen," svěřila.

Nelly vystupuje i se svou kapelou a do světa nedávno pustila klip Život je v okamžiku. "Je to takové moje malé poselství o tom, že si máme vážit v životě každého okamžiku, užívat každou vteřinu, minutu a neztrácet čas vysedáváním u počítače, protože tam ty opravdové šťastné okamžiky nenajdeme," vysvětluje Nelly.

Nelly uvidíme příští rok i na filmovém plátně, a to hned v hlavní roli filmového muzikálu Andílci za školou. "Mám za sebou velmi krásný rok, ale čekají mě nové projekty, na které se už moc těším. Nepřipadá mi, že bych toho měla hodně, zatím to zvládám i se školou. Neumím si představit, že bych dělala něco jiného, baví mě to a naplňuje. Jediné, co letos nestíhám, je pečení vanilkových rohlíčků, vždycky jsem s tím mamce pomáhala, a dárky budu shánět na poslední chvíli.” krčí rameny usměvavá zpěvačka. ■