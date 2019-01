Usekne si za pár let ruku? Tomáš Řepka si na biceps vytetoval obrázek své lásky Kateřiny Kristelové

Tomáš Řepka si nechal Kateřinu Kristelovou vytetovat na biceps. Foto: Instagram T. Řepky

„První vánoční překvapení pro moji ženu. Na kůži mám všechno, co mi patří do života a čeho nelituju. Můj tatér je šaman a jedinýmu jemu se svěřím do ruky! A někdo, kdo se mnou prožil všechno a vždycky při mě stál, bude na mým těle taky! Čerstvá kérka a na ní moje láska,“ pochlubil se Řepka s tím, že se jednalo o překvapení.

„Nevěděla o mém plánu a jsem rád, že má radost. Navždycky s ní,“ zasnil se romanticky naladěný fotbalista, jenž by měl doufat, že s ním Kateřina opravdu zůstane až do konce života.

Kdyby si takto nechal vytetovat svou dnes již exmanželku Vlaďku Erbovou, nejspíš by si dnes ruku musel useknout, soudě podle toho, jak nevybíravě o ní mluví ve své nové knize. A do tetovacího salonu nejspíš zamíří i Kristelová.

„A kdy si nechá Katka vytetovat tebe?“ ptal se jeden z fanoušků. „Teď musí,“ odpověděl Řepka. Tak to se máme na co těšit.

