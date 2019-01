Ve zlatě zabalený dárek s provokativně napěchovaným dekoltem: Vnadnou Yvettu Blanarovičovou by si rád rozbalil každý muž

Yvetta Blanarovičová vystavila dekolt ve zlatých šatech. Super.cz

S letošní prací své nadace La Sophia se zpěvačka Yvetta Blanarovičová (55) rozloučila stylově. Vánoční koncert, na němž vedle známých tváří vystoupily i talentované děti z dětských domovů, uvedla v modelu evokujícím do zlatého papíru zabalený vánoční dárek. A tenhle by si každý muž rád rozbalil. Takový výstřih už totiž neměla Yvetta hodně dlouho.

"No já jsem pěkný dáreček. Možná v první chvíli, ale aby to pak nebylo jako se štěnětem. Ze začátku je roztomilé, ale pak by ho nejradši vrátili," smála se v odsvěceném kostele Sacre Coeur, kde akce spojená i s dražbou uměleckých předmětů, z níž se nakonec pro nadaci vybralo téměř 250 tisíc korun, probíhala. "Jsem vděčná, že všichni, koho jsem oslovila, byli velmi vstřícní, zvlášť proto, že v tomhle období je těch charit hrozně moc," děkovala všem zpěvačka.

Její nadace La Sophia už má téměř dvacetiletou tradici a věnuje se převážně talentovaným dětem z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin, ale také dětem hendikepovaným. Těm bude určen i výtěžek z aukce. "Nadace jim platí základní umělecké školy, sportovní kluby, soustředění, oblečení nebo internáty. A můžeme se pochlubit tím, že podle poslední analýzy ty děti se z devadesáti devíti procent zapojily, studují a rozvíjejí svůj talent. Na to můžu být pyšná," uzavřela Yvetta. ■