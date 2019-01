Bez předsevzetí to asi nepůjde. Bendová je přes Vánoce schopná přibrat i sedm kilo

Alice se připravuje na Vánoce. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Nejsem zastánkyní žádných odlehčených variant a dávám tam vždy to, co tam patří. A troufnu si i na vánočku,“ prozradila Alice, která se pustila do pečení sladkého pečiva pod dohledem zkušeného pekaře. Zdatně jí sekundovala i dcera Alička, která očividně po mámě nezdědila jen půvabný vzhled, ale i pozitivní vztah k jídlu.

Na obou byla vánoční průprava znát a pletení vánoček jim šlo skutečně od ruky. Alice přiznala, že pečení má ale i své stinné stránky. Herečka se svěřila, že přes Vánoce byla schopná přibrat až 7 kilo. O to větší úsilí pak musela vynaložit v novém roce, aby se dostala zpět do formy. ■