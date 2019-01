5 nejhorších fotek slavných v plavkách: Tyto celebrity by oblečení raději odkládat neměly

Tyto celebrity byste na pláži potkat nechtěli. Profimedia.cz

I slavní jsou jenom lidé a občas nevypadají úplně jako ze žurnálu, obzvlášť pokud se svléknou do plavek. Následujících pět celebrit bohužel v plavkách působí spíš jako přeludy z hororu a většinou si za to také mohou sami.

Steven Tyler

V případě frontmana skupiny Aerosmith Stevena Tylera je jasné, že to v plavkách nebude žádná sláva. Přeci jenom je mu už 70 let a velkou část života prožil na drogách. Ovšem, když vylézal z vody během dovolené v italském Portofinu, lekl by se ho snad každý. Role vodníka by mu padla jako ulitá.

Tara Reid

Hvězda Žraločího tornáda Tara Reid (43) už léta bojuje s kritikou své kostnaté postavy. Sama tvrdí, že anorexií ani jinou nemocí netrpí, a že má zkrátka jenom rychlý metabolismus. Ať je to, jak chce, především v plavkách herečka opravdu zdravě nevypadá.

Bella Thorne

Po slávě dychtící dětská hvězda Disney Bella Thorne (21) má sice skvělou figuru, když však pozvedne paže, znechutí vás pohled na její neoholené podpaží, na kterém si zakládá. Jelikož si jako herečka příliš nevydělá, snaží se zaujmout, jak to jen jde. O odhalené snímky tak na jejích sociálních sítích není nouze. Bohužel stejně často odhaluje i své ochlupení.

Rodrigo Alves

Živý Ken Rodrigo Alves (35) prodělal nespočet plastických operací, aby svůj zevnějšek dovedl k dokonalosti, bohužel se však snažil až moc, a tak jeho vysekané břišní svaly působí spíš nepřirozeně až děsivě. Na Alvese v plavkách rozhodně není radost pohledět.

Lisa Appleton

Pohroma britského Big Brothera Lisa Appleton (50) se nestoudně obnažuje všude, kde se objeví. V bizarní síťovce děsila nedávno turisty na thajské pláži. Kvůli faceliftu, který si na tamní klinice dopřála, musela mít zafačovanou hlavu, takže působila trochu hrůzostrašně. Na pláži, kterou si zvolila, je však odhalování zakázané, a tak Lise může hrozit dokonce vězení. Možná by ji opravdu měli raději někam zavřít. ■