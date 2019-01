Ta ale vyrostla: Nejkrásnější lékárnice se pochlubila dcerou a prozradila, jak stráví její druhé Vánoce

Jana Doleželová se pochlubila, jak její dcera vyrostla Super.cz

Loni byla ještě malá, takže Vánoce ještě nevnímala. Letos už je Jana Doleželová (37) svojí malé Verunce připraví se vším všudy. Od doby, kdy jsme ji viděli naposledy, holčička pěkně vyrostla. "Letí to, o Vánocích jí bude už rok a půl," usmívala se spokojená maminka.

Když už malou vzala do společnosti, vyladila ji do růžového kožíšku, jinak si ale na oblékání Verunky jako malé princezničky moc nepotrpí. "Většinou nosí tepláčky a něco sportovního a pohodlného. Teď je, pravda, trošku jako bonbónek," řekla nám Jana.

Na Vánoce s malou už se moc těší. "Konečně to budou ty pravé Vánoce, jsme zvědaví, jak bude reagovat na rozbalování dárečků. Dělá se to především pro děti, a dokud jsem Verunku neměla, tak jsem to sama až tak neprožívala," dodala Jana.

Ta bude s partnerem trávit svátky na Moravě. "Já jsem z Uničova, partner vyrostl o pár kilometrů dál, takže to spojíme a navštívíme obě naše rodiny," upřesnila. ■