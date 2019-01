7 českých celebrit, které už mají vánoční stromek: Novopečená máma Maurerová ani Jitka Boho přípravy nepodcenily

Některé české celebrity už mají nazdobeno. Foto: Super.cz/Instagram M. Maurerové a J. Boho

Urychlené přípravy zahájila například Michaela Maurerová (39), která se zároveň chystala na příchod nového člena rodiny. Stromeček proto chystala už na konci listopadu. „Naše dudlajdá může začít. My čtyři a pod sobem na svetru pátý člen. Ty svetry dokonce blikají,“ napsala herečka ještě s miminkem v bříšku. Jen několik dní nato se pak stala trojnásobnou maminkou a dvojčatům Pepíkovi a Magdalence tak pod stromeček nadělila ten nejhezčí dárek, a to sestřičku Emmu.

Od konce listopadu má doma svůj stromek připravený i herečka Anna Kadeřávková (21). „Cože? Nějakej blázen, co má od půlky listopadu připravenej vánoční stromek, hotovou výzdobu, nakoupený 2/3 dárků a začíná péct? Tak to teda vůbec netuším, o kom tu mluvíte,“ vtipkovala na Instagramu herečka, která se už nemůže dočkat Štědrého dne. Coby princezna se objeví v nové štědrovečerní pohádce Kouzelník Žito.

S přípravami nezahálela ani Monika Absolonová (42), která vyzdobila svou borovičku už na začátku prosince a hned se svým dílem pochlubila. „A je to! Zmizel dopis pro Ježíška a objevil se stromeček. To bude Táda koukat! A Matouškovi to bude fuk,“ napsala zpěvačka, která také poctivě zapaluje svíčky na adventním věnci.

Letošním úlovkem se pochlubila dále Jitka Boho (27), která dala jednoznačně přednost jedli. „U nás už taky stojí stromeček. Pro letošek jedlička... A hurá, neopadává a ta vůně,“ napsala modelka.

Vánoční atmosféra zcela pohltila i jindy drsnou raperku Sharlotu. „Tak stromek bychom konečně měli. Nebyl teď čas téměř na nic, natož na zdobení,“ přiznala se zpěvačka.

Výjimku pak netvoří ani Gabriela Lašková (28), která zároveň otestovala dárečky pro syna Bena. „Už se nemůžu dočkat, až na tom budeme blbnout spolu,“ okomentovala fotku sympatická zprávařka. ■