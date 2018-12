Místo balení dárků balí celou domácnost. Těsně před Vánoci se Lucie Zedníčková s rodinou stěhuje z bytu do domu za Prahou

Lucie Zedníčková se těsně před Vánoci stěhuje. Super.cz

S Luckou jsme se potkali na vernisáži fotografií Šumavy Heleny Váňové, bylo na nich i hodně stromů, ať už krásných anebo poničených kůrovcem. Takhle jsme se k tématu Vánoc dostali. Stromek vzhledem ke stěhování Lucka logicky ještě nemá. "Mám úplně jiné starosti. Doufám, že ty letošní Vánoce aspoň ten stromek stihnu pořídit," krčila rameny.

"Ale podle naší rodinné tradice ho kupujeme až na poslední chvíli a stejně se zdobí až den před Vánocemi a zdobí a zdobily ho děti, aby Ježíšek věděl, kam má dát ty dárky. I když už je Mikulášovi jednadvacet a Amélie je taky velká, nenechají si to vzít a doufám, že naše tradice přenesou i do svých dalších domovů, až se ožení a vdají," vysvětlila Lucka. "Ten den je jedinečný, má svoje pravidla, máme i procházku, okruh, který jindy nechodíme," dodala.

A jak Lucka zvládá stěhování před Vánoci? "Prostě to tak blbě vyšlo, nevymyslela jsem si to. Barák měl být dávno hotový, protáhlo se to, což se samozřejmě nabízelo, i když jsem si naivně myslela, že to tak nebude. Takže přijedou stěhováci, já přestěhuju nějaký nábytek, musím koupit aspoň nějaké matrace... Je to prostě úplně nesmyslný termín. Ale co mám dělat? Už se ale hlavně těším na jaro, až uděláme terénní úpravy, když na to budu mít dostatek financí, protože ta zahrada je docela velká a budu se hrabat v hlíně. A hlavně jsme u lesa, takže nadšený bude i pes," uzavřela. ■