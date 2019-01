Synové operní pěvkyně najdou pod stromečkem asi jen čtyři dárky. Musí si je zasloužit koledou

Práce má nad hlavu, přesto se operní pěvkyně Andrea Kalivodová věnuje třem mužům svého života. Michaela Feuereislová

Období před Štědrým dnem je velmi náročné i pro Andreu Kalivodovou (41), která do 21. prosince denně koncertuje. Přesto se operní pěvkyni podařilo připravit pro svou rodinu vše potřebné.

„Už máme hodně věcí nachystaných,” uvedla Kalivodová, která vybírala dárky s předstihem. „S manželem jsme se dohodli, že budeme dárky vybírat spolu. Nechceme, aby měli zbytečnosti, a tak k výběru budeme přistupovat moudřeji. Říká se, že dítě by mělo najít pod stromečkem čtyři dárky. Jeden hlavní, jeden praktický a dva pro radost,” opakuje naučenou teorii zpěvačka a dále dodává: „To říká odborník, ale uvidíme, jak to dopadne u nás a jak se to vyvine.”

S Andreou jsme se potkali na narozeninové oslavě dánské šperkařské značky, a tak se konverzace stočila k blyštivým dárkům. „Já jsem nikdy nebyla taková ta princeznička, měla jsem ráda spíš praktické věci. V dospělosti to však už bylo jiné a já jsem začala mít jiné hodnoty,“ řekla o svých vánočních přáních. Dneska jsou to prý spíše ty obyčejné, jako je zdraví, láska a pohoda.

„Lhala bych, kdybych nepřiznala, že i šperkem mi udělá manžel velkou radost. Nejsem však ta žena, která po nich lační. Líbí se mi nejen ty drahé, ale radost mi udělá i bižuterie. V tomto smyslu jsem prostě šílená, ať už se jedná i o tretky,“ přiznala pěvkyně, pro kterou jsou největšími klenoty synové Adrian (4) a Sebastian (2).

Ptali jsme se, jestli synové operní zpěvačky musí zpívat koledy. „Každý se musí naučit jednu koledu, jinak by nepřišel Ježíšek,” smála se Kalivodová a dále dodala: „Bastíček má spíš umělecké sklony. Adrianek má hudební sluch a má na zpívání vlohy. Spíš ale tíhne ke sportu. Má rád fotbal. Všímám si toho testosteronového pnutí.” ■